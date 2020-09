Exclusief voor abonnees

Minder lessen op de campus? In Gent en Leuven huur je koten per dag

Vastgoedverhuurders komen creatief uit de hoek

Esther De Leebeeck

17 september 2020

Heeft een kot voor twaalf maanden nog wel zin als universiteiten starten in code oranje en lessen voornamelijk online plaatsvinden? Enkele kotverhuurders uit Gent en Leuven komen alvast creatief uit de hoek. Minder lessen op de campus, dat betekent volgens hen minder nood aan een permanent kot. In de twee steden kunnen studenten dus voortaan kamers huren per dag, per twee dagen, per week... Zoals u wenst, of beter: zoals het lessenrooster eruitziet.