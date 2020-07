Minder interventies in juli voor Touring en VAB ISA

30 juli 2020

13u13

Bron: Belga 0 Reisbijstandorganisaties Touring en VAB moesten in de maand juli minder mensen uit de nood helpen tijdens hun vakantie. VAB zag het aantal technische dossiers met 5 procent dalen en de medische dossiers met 70 procent, bij Touring ging het om een daling van respectievelijk 32 en 63 procent.

Bij VAB-Reisbijstand deden iets meer dan de helft van de pechgevallen zich voor in Frankrijk, gevolgd door Nederland (21 procent), Duitsland (8 procent) en Spanje (6 procent). Bandenpech was het meest voorkomende probleem.

Dat Belgen vooral naar Frankrijk gingen was ook te zien in de medische dossiers. Terwijl het land tijdens een normale zomervakantie goed is voor één op de tien medische dossiers, was dat in juli één op de drie dossiers. De top drie wordt vervolledigd door Spanje (9 procent) en Griekenland (7 procent). In bijna de helft van de gevallen was de medische bijstand nodig voor valpartijen of snijwonden, gevolgd door ziekte met 42 procent.

Ook bij Touring gebeurden de meeste medische interventies in Frankrijk, gevolgd door Spanje, Italië, Nederland en Duitsland. Er werden 339 personen gerepatrieerd, tegenover 665 in juli vorig jaar. Dat het aantal dossiers met 63 procent daalde heeft volgens de organisatie ook te maken met de strengere hygiënemaatregelen in de bestemmingslanden door het coronavirus.

De meeste technische oproepen kwamen bij Touring uit Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Spanje. Pannes hadden te maken met batterijproblemen, kapotte banden, problemen met de remmen, de koeling of met de startmotor.

