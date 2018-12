Minder dan de helft van de Vlaamse gemeenten organiseert nog traditionele kerstboomverbrandingen AW

28 december 2018

07u44

De versierde kerstboom maakt voor velen een belangrijk deel uit van de kersttraditie. En die boom na een lange feestperiode verbranden, was eveneens een deeltje van die traditie. Maar uit ecologische overwegingen en door een strengere regelgeving organiseert minder dan de helft van de Vlaamse gemeenten nog zo'n officiële kerstboomverbranding.

Bij het verbranden van de bomen komt er heel wat fijnstof en kankerverwekkende PAK’s (organische verbindingen die in het lichaam voor DNA-schade zorgen) vrij. Om die reden zijn er dit jaar nog eens vijftien gemeenten minder die een traditionele kerstboomverbranding organiseren. Vorig jaar waren het er nog 147, dit jaar kunnen de inwoners van 132 van de 308 Vlaamse gemeenten hun kerstboom (legaal) verbranden.



Dat is een terechte tendens want het fijnstof en de kankerverwekkende stoffen betekenen niet veel goeds voor onze gezondheid, evenmin voor het klimaat. Exacte cijfers van de uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van de kerstbomen, zijn er niet. Wat wel vaststaat: het gaat om een eenmalige gebeurtenis dus de impact zal eerder beperkt blijven. Dagelijks met een houtkachel stoken, is bijvoorbeeld veel schadelijker. Zo relativeert Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Alternatieven

Andere alternatieven voor de kerstboomverbranding zijn de boom meegeven met een bijzondere vuilnisophaling, zelf naar de stortplaats rijden of de boom verplaatsen naar je tuin. Daar kan de boom immers uitgroeien tot een groter exemplaar zodat je volgend jaar een nog mooier exemplaar voorhanden hebt. Zulke kerstbomen –echte exemplaren die je na de kerstperiode naar de tuin verhuist- zijn trouwens de milieuvriendelijkste exemplaren, milieuvriendelijker dan valse.