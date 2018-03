Minder dan de helft van de kinderen wordt nog gedoopt IB

05 maart 2018

05u45

Bron: Belga 16 Minder dan helft van alle kinderen wordt nog gedoopt. Dat blijkt vandaag uit nieuwe cijfers van de Belgische Bisschoppenconferentie, zo melden de kranten van Mediahuis.

Om een zicht te krijgen op de rol en betekenis van de Kerk in onze samenleving, brengt een aantal wetenschappers van de KU Leuven in opdracht van de bisschoppen tal van gegevens in kaart.

Daling van een kwart

Het onderzoek zal leiden tot het eerste jaarrapport van de katholieke kerk in België, dat in het najaar wordt uitgebracht. Maar de tendensen over het doopsel in de bisdommen Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt en het aartsbisdom Mechelen-Brussel zijn nu al duidelijk: tussen 2010 en 2016 is het aantal kinderdoopsels met een kwart gedaald, van 45.657 naar 33.875.

(lees verder onder de foto)

"Ook in relatieve cijfers zien we een daling", zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Bisschoppenconferentie. "In 2009 ontving nog 58 procent van de kinderen het doopsel. In 2016 waren ze met 45 procent, een minderheid."

Doorgedreven secularisering

Volgens De Kerpel is de daling bovenal een gevolg van de doorgedreven secularisering. "In de jaren 60 werd haast elk kind gedoopt: het was traditie. Vandaag maken ouders bewust de keuze of ze hun kind wel of niet laten toetreden tot de kerkgemeenschap."