Minder dan de helft van bewoners met coronasymptomen in woonzorgcentra test ook positief SPS

28 april 2020

15u59

Bron: Belga 0 Van alle bewoners in woonzorgcentra met symptomen van Covid-19, testte tot nog toe slechts 41 procent ook effectief positief op de aanwezigheid van de longziekte. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) meegaf in de commissie Welzijn van het Vlaams parlement.

Het coronavirus houdt lelijk huis in een deel van de Vlaamse woonzorgcentra. Bewoners en personeel met symptomen werden in eerste instantie niet systematisch getest, maar daar kwam enkele weken geleden verandering in. Intussen is ongeveer 46 procent van de personeelsleden getest, van wie 4 procent positief bleek voor corona, gaf Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vandaag mee in de commissie. Van de bewoners is ongeveer een derde getest, met net geen 13,5 procent positieve gevallen.

Opvallend: van alle geteste bewoners met symptomen van Covid-19 - denk aan hoesten of koorts - test 'slechts' 41 procent ook positief. Dat betekent dat bijna 60 procent niet besmet is met het coronavirus, ook al vertonen de patiënten in kwestie wel symptomen van de ziekte.

Interpretatie

Belangrijke kennis, zegt Beke, onder meer om te vermijden dat zieke bewoners die niet besmet zijn met het virus toch op de cohorteafdeling voor coronapatiënten terechtkomen, waar ze alsnog besmet kunnen raken. Maar ook voor de rapportage van het aantal sterfgevallen zijn de cijfers interessant: nu worden heel wat van de corona-overlijdens toegeschreven aan woonzorgcentra, maar daar worden ook de bewoners die vermoedelijk aan het coronavirus overleden, maar niet getest werden, bijgeteld. "Dit vermindert het aantal sterfgevallen natuurlijk niet, maar wel de interpretatie ervan", dixit Beke. "Het geeft vooral aan dat die cijfers wat genuanceerd moeten worden.”

De minister gaf ook nog een meer algemeen beeld van de situatie in de Vlaamse woonzorgcentra mee. Bij iets meer dan 55 procent van de wzc's zijn tot nog toe geen coronabesmettingen vastgesteld. Bij 26 procent is minder dan 10 procent van de bewoners besmet. Een relatief beperkt aantal woonzorgcentra, 4,2 procent om precies te zijn, kampt met een grotere uitbraak: daar is meer dan 30 procent van de bewoners besmet of vermoedelijk besmet. "Het merendeel van de woonzorgcentra kan het virus goed buiten houden", concludeert Beke daaruit. "Het is nu zaak om dat aan te houden.”

Barometer

Ondertussen blijkt ook dat de belasting bij de coördinerende en raadgevende artsen (CRA’s) in woonzorgcentra afgelopen week gedaald is. Desondanks blijft de werkdruk nog steeds hoog. Verder is er voor de derde week op rij een daling van het aantal consultaties voor luchtwegenproblemen.

Voor het eerst is er een opmerkelijke verbetering bij de CRA’s, blijkt uit de wekelijkse Covid-19-barometer voor de eerstelijnszorg van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL). Zo hebben acht op de tien woonzorgcentra gemeld dat alles er in orde is. Bovendien is het aantal CRA’s die dringend hulp nodig hebben, gedaald tegenover vorige week.

Ook bij de huisartsen en de triageposten is er deze week vooruitgang geboekt. Er is een duidelijke stijging in de praktijken die de situatie onder controle hebben (84 procent tegenover 80 procent vorige week) en een daling in het aantal praktijken die onmiddellijk hulp nodig hebben (7 procent tegenover 15 procent vorige week). Op het vlak van werkdruk zijn de veranderingen minder opvallend.

Luchtwegklachten

Zo’n 19 procent van de telefonische en fysieke consultaties bij artsen hadden deze week te maken met luchtwegklachten, een symptoom van Covid-19. Dat is voor de derde week op rij een daling en bevestigt opnieuw dat er een algemene daling zit in het aantal coronapatiënten, klinkt het in het rapport. Niet alle patiënten met luchtwegklachten worden doorverwezen naar een triagepost of spoeddienst, omdat ook mensen met lichte klachten naar de huisarts bellen.

De huisartsen lieten weten dat de verhouding tussen telefonische en fysieke consultaties deze week constant is gebleven. Zo’n 65 procent van de consultaties gebeurt nog telefonisch. Ook het aantal doorverwijzingen naar triage (0,9 procent tegenover 1,1 procent vorige week) en spoed (0,4 procent tegenover 0,5 procent vorige week) blijft stabiel. Bij de triageposten waren er meer fysieke consultaties in vergelijking met vorige week. Deze week gebeurde 72 procent van de consultaties fysiek, tegenover 66 procent vorige week. De doorverwijzingen naar spoed stegen licht naar 5,5 procent (tegenover 5 procent vorige week).

Deze barometer werd opgesteld met gegevens verzameld tussen 16 en 22 april. Zo’n 5.500 vragenlijsten werden ingevuld door actieve huisartsen, CRA’s, apotheken, eerstelijnsvroedvrouwen en triageposten.

