Minder dan 7.000 scholieren ingeschreven in internaten van katholiek onderwijs AW

18 september 2019

13u35

Bron: Belga 0 Er waren op 1 september 6.950 internen ingeschreven in de internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, van wie er 6.200 secundair onderwijs volgen, 710 in de basisschool zitten en 40 in het kleuterklasje.

Voor het katholieke onderwijs gaat het om een lichte daling tegenover het vorige schooljaar. De daling heeft volgens Anja Dingenen, coördinator internaten voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen, "zeer diverse redenen en is zeker niet eenduidig te wijten aan een verminderde interesse voor internaten".

Sommige internaten zijn namelijk steeds volzet. "We merken dat dit een complex verhaal is", zegt Anja Dingenen. "Er zijn de 'klassieke' redenen: afbouw van bepaalde studierichtingen in de school en bepaalde studierichtingen die al dan niet 'in' zijn. Dat veroorzaakt fluctuaties in de instroom in internaten, hier en daar ook beperking van de instroom van Franstaligen..."

Gepaste begeleiding

“Een aantal internaten tracht ook bewust de opname van jongeren met zware problematieken te beperken", voegt Dingenen daar nog aan toe. "Daar is niet het gekwalificeerde personeel aanwezig aangezien therapeutische of orthopedagogische begeleiding niet de prioritaire opdracht is. Het gaat hier immers om onderwijsinternaten die willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een gewone onderwijscontext. De toename van jongeren met zorgvragen is een maatschappelijke tendens waar de samenleving zich best over bezint."

Andere vaststelling die de coördinator van het vrije net doet, is dat gezinnen vaak te laat in actie schieten, waardoor deze jongeren al meteen naar een instelling of voorziening worden doorverwezen. "Een preventieve begeleiding en ondersteuning - bijvoorbeeld in een internaat - zou voor veel kinderen en jongeren zinvol en heilzaam zijn", meent Dingenen. "Het geven van structuur in de vorm van een vast dagritme, opvoeders die tijd maken en aandacht hebben voor de jongeren, studiebegeleiding, waardevolle activiteiten en opvoeding via normen en waarden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.... De overheid zou beter investeren in laagdrempelige en preventieve begeleiding in de onderwijsinternaten, zodat latere ernstige problemen met een zwaardere financiële en vaak emotionele impact kunnen vermeden worden.