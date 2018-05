Minder claims, maar schade door slechte wegen kost overheid nog altijd 186.000 euro kv

07 mei 2018

19u09

Bron: Belga 4 Het aantal bestuurders dat een schadeclaim indient omdat hun voertuig beschadigd is door de slechte staat van het wegdek, is de voorbije jaren fors gedaald. In 2017 is het aantal schadeclaims gedaald tot 637. Vier jaar eerder, in 2011, ging het nog om dubbel zoveel claims (1.357) en in 2011 was er zelfs een piek van 2.337 schadeclaims. Dat blijkt uit cijfers die sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Vandenbroucke doet een oproep aan de verzekeraars om de prijzen voor omniumverzekeringen te laten dalen.

Steeds minder weggebruikers dienen een schadeclaim in omdat hun voertuig schade heeft opgelopen door de slecht staat van de autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen.

Vorig jaar werden 637 claims ingediend, tegenover 770 in 2016. In 2011 ging het zelfs nog om 2.337 claims. Ook het aantal uitbetaalde schadevergoedingen daalde de voorbije jaren fors. Van 937 in 2011 tot 115 in 2017. Het totaalbedrag van die vergoedingen daalde in dezelfde periode van zo'n 800.000 euro tot 186.000 euro.

Strenge winter

Dat er in 2011 zoveel schadeclaims waren, had onder meer te maken met de strenge winter van 2010. De piek in het aantal schadegevallen veroorzaakte toen ook een stijging van de premies voor autoverzekeringen. "De overheid kan niet altijd even gemakkelijk aansprakelijk worden gesteld als wegbeheerder en dan moet de omniumverzekering opdraaien. Veel verzekeraars zagen door de talrijke aangiften geen andere uitweg dan de premie op te trekken", zei koepelvereniging Assuralia daar in het verleden over.

Verzekering

Maar nu het aantal schadegevallen door de slechte staat van de wegen is gedaald, moeten de prijs voor een omniumverzekering bij de consument omlaag, meent sp.a-politicus Joris Vandenbroucke. "Een deel van de winst die zij nu boeken dankzij de investering van belastinggeld in betere wegen, moet terugvloeien naar de consument", klinkt het.