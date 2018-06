Minder cash in automaten van bpost na plofkraken Jolien Lelièvre HA

21 juni 2018

16u07

Bron: VTM NIEUWS 0 Bpost neemt onmiddellijk bijkomende maatregelen om plofkraken tegen te gaan. Dat meldt het bedrijf. Zo komt er minder cash in de automaten.

De extra maatregelen volgen op een reeks plofkraken op post- en bankkantoren. Ook afgelopen nacht werden er nog plofkraken uitgevoerd op twee kantoren van bpost in Lummen en Lommel. Volgens het parket werden er bij de overval in Lummen gasflessen gebruikt.

Het postbedrijf liet eerder vandaag al weten dat ze hun actieplan tegen de plofkraken verder zullen uitbouwen en dat ze een aantal maatregelen versneld zullen nemen. Een van de maatregelen, met ingang vanaf vandaag, is dus dat er vanaf nu minder cash in de geldautomaten zal zitten.

Er komt ook bijkomende beveiliging om te verhinderen dat criminelen in de 'maanzone' - de zone van een bank of postkantoor waar de automaten zich bevinden - kunnen raken. En er worden "hoogtechnologische detectiesystemen" geïmplementeerd. Een belangrijk deel van de kantoren zal worden uitgerust met een systeem dat kan detecteren of een plofkraak gaande is.

Meer details kan het bedrijf niet meegeven. "We nemen de plofkraken zeer ernstig. Dit krijgt onze hoogste prioriteit", aldus een woordvoerster.

Spoedoverleg

Vorige week was er al spoedoverleg naar aanleiding van verschillende plofkraken. De banksector, binnenlandse zaken, politie en justitie spraken toen af om de zones waar geldautomaten staan, af te sluiten vanaf 23 uur.