Minder boetes voor bevuilen van trams en bussen JOBR

05 mei 2020

14u50

Bron: Belga 0 In 2019 werden in totaal 274 pv's opgesteld tegen reizigers die trams of bussen van De Lijn hadden bevuild. Dat zijn er minder dan de 382 boetes in 2018, 317 in 2017 en 304 in zowel 2015 als 2016.

Die cijfers komen uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Bart Claes (N-VA). Van het totale aantal van 1.581 processen-verbaal die in de periode 2015-2019 werden opgesteld, werden er tot dusver 126 geseponeerd. Van de opgelegde boetes werden er 1.061 reeds betaald, maar 345 liggen nog ter inning bij de deurwaarder.

Meer klachten

Het aantal klachten over de properheid van voertuigen steeg de afgelopen jaren dan weer van 53 in 2013 tot 93 in 2015. Na een daling tot 70 in 2016 volgde opnieuw een stijging tot 123 in 2019.