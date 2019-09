Minder bewoners van woon-zorgcentra worden vastgebonden, “maar het kan nog beter” FVG

12 september 2019

Het aantal ouderen die in woon-zorgcentra worden vastgeklonken op een stoel of op bed neemt verder af. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. "Maar het kan nog beter", klinkt het.

Zweedse gordels, bedhekken, voorzettafels: in woon-zorgcentra worden dit soort materialen regelmatig aangewend om ouderen vast te zetten. Om te voorkomen dat ze vallen, is de argumentatie vaak. Maar dat is onterecht: fixatie is geen effectieve maatregel en kan zelfs tot fysieke achteruitgang en psychologische problemen leiden.

Mentaliteitswijziging

Een nieuw rapport toont aan dat de vrijheidsbeperkende praktijken in Vlaamse woon-zorgcentra afnemen. In 2016 werd in de helft van de centra tot 21 procent van de bewoners overdag gefixeerd. Dat daalde in 2017 naar 19,2 procent, en vorig jaar verder tot 17,5 procent. Ook ’s nachts liggen steeds minder bewoners vast in bed: in 2016 was dat 45 procent, in 2017 43 procent, in 2018 iets meer dan 40 procent.

Professor Anja Declercq, hoofd ouderenzorg bij LUCAS (KU Leuven), vindt de afname goed nieuws. De dalende cijfers tonen volgens haar aan dat fixatie bij een groeiende groep zorgverleners geen automatisme meer is en dat de mentaliteitswijziging is ingezet. “Maar we mogen nu niet achteruit leunen. Er zijn landen waar de cijfers nog veel lager liggen.”

Valincidenten

Het verminderde aantal fixaties hangt volgens Declercq samen met het stijgende aantal meldingen van valincidenten. In 2016 en 2017 viel in de helft van de centra telkens om en bij 11 procent van de bewoners een of meer keer, in 2018 ging het om 12,5 procent. “Dat is logisch: als je minder fixeert, lopen meer bewoners het risico om te vallen. Maar dat hoeft geen teken van slechte zorg te zijn.”

Uit het rapport blijkt ook dat meer bewoners een plan voor zorg hebben rond het levenseinde.