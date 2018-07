Minder aardappelen door droogte: Boerenbond vraagt overleg met afnemers kg

24 juli 2018

17u09

Bron: Belga 0 De teeltomstandigheden voor aardappelen zijn dit jaar door de langdurige droogte zonder meer uitzonderlijk. Hier moet rekening mee gehouden worden, vindt de Boerenbond. De organisatie heeft al naar een overleg gevraagd met Belgapom, de beroepsorganisatie van de afnemers van aardappelen, meldt Boerenbond-woordvoerder Luc Vanoirbeek.

Door de droogte zullen de opbrengsten dit seizoen sowieso lager zijn dan andere jaren. "Anderzijds moeten we ook respect hebben voor contracten die door de landbouwers net afgesloten worden om risico's in te dekken. Er dient vermeden te worden dat landbouwer die grote inspanningen geleverd hebben om toch zo goed mogelijk hun contracten na te komen, bijvoorbeeld door te beregenen, benadeeld zouden worden. Het mag niet dat zij dan nog zouden bestraft worden", aldus Luc Vanoirbeek.

Boerenbond heeft daarom al gevraagd naar een overleg met Belgapom om rond de tafel te gaan zitten en na te gaan hoe hiermee moet omgegaan worden. Een concrete datum is nog niet bepaald, aldus nog Luc Vanoirbeek.



Het overleg komt er in reactie op de waarschuwing van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). ABS meent dat de aanhoudende droogte financiële catastrofes zal veroorzaken in de contractteelten.