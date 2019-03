Milquet ziet af van verkiezingen: toch geen cdH-lijsttrekker in Brussel DDW

28 maart 2019

19u45 0 Gewezen minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet zal dan toch de Brusselse cdH-lijst niet trekken bij de federale verkiezingen van 26 mei. In een communiqué zegt ze dat ze kiest voor een nieuwe opdracht voor de Europese commissie, waarvoor ze al sinds oktober 2017 onbezoldigd raadgever is.

Recent is ze door voorzitter Jean-Claude Juncker gevraagd om haar werk verder te zetten, waardoor ze dan toch niet kan terugkeren naar de actieve politiek, luidt het. De vraag kan echter gesteld worden of er ook geen andere elementen spelen. CdH is recent in zeer zwaar weer terechtgekomen nadat de burgemeester van Neufchâteau, Dimitri Fourny, in verdenking werd gesteld voor verkiezingsfraude. Daarop moest hij afzien van het lijsttrekkerschap voor cdH in de provincie Luxemburg.

Ook Milquet hangt nog altijd een rechtszaak boven het hoofd voor het overtreden van de wet op verkiezingsuitgaven. En haar tegenstanders laten niet na daarop te wijzen. Toen MR-kopstuk Didier Reynders recent in een RTL-debat gevraagd werd naar zijn mening over ‘Madame Non’, antwoordde hij droogweg dat het aan een rechter is om zich over Milquet uit te spreken.