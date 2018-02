Miljonairsdochter die haar tweeling wilde vermoorden nu al vrijgelaten KAV

Bron: eigen berichtgeving, belga 360 Mireille Gram (51) heeft iets voor 19.30 uur de gevangenis in Antwerpen mogen verlaten. Deze ochtend had het hof van beroep haar straf voor de moordpoging op haar 14-jarige tweelingdochters herleid van veertien naar vijf jaar, waarvan vier jaar effectief. Het jaar met uitstel werd gekoppeld aan de voorwaarde dat ze zich verder psychiatrisch laat behandelen.

Omdat het hof geen onmiddellijke aanhouding had uitgesproken, komt de Kipling-erfgename voorlopig vrij. Ze zal later wel nog enkele maanden terug achter de tralies moeten. De miljonairsdochter wilde niet reageren. Ze stapte op de achterbank van een zware Range Rover met Nederlandse nummerplaat en vertrok in onbekende richting.

"Ik wilde niet meer leven"

De vrouw had haar dochters in de nacht van 27 op 28 september 2015 de keel willen oversnijden. Ze had de feiten goed voorbereid: ze had vier afscheidsbrieven geschreven, twee messen klaargelegd en had haar wekker om 2 uur laten aflopen, omdat de meisjes dan zeker zouden slapen. Ze had één van haar dochters vervolgens een snijwonde van 15 centimeter toegebracht aan de keel. De meisjes werden wakker en konden hun moeder ontwapenen. "Mijn man heeft me alles afgepakt. Hij is er met mijn geld en met mijn beste vriendin vandoor. Ik wilde niet meer leven en de kinderen moesten mee", zei ze bij haar arrestatie.

Ze werd in oktober veroordeeld tot veertien jaar cel en aangehouden op de zitting. Haar advocaat vond niet dat Gram in de cel thuishoorde en had het hof van beroep om begrip gevraagd voor de vele tegenslagen die ze al te verwerken had gekregen.

Instelling

"Als vijfjarige belandde ze in een instelling, omdat haar ouders het te druk hadden met werken. Op 21-jarige leeftijd stierf haar moeder. Haar man had vooral interesse voor haar geld, drank en andere vrouwen. Na de geboorte van hun dochters, die er pas na tien jaar hormoontherapie kwamen, kreeg ze een depressie die bleef aanslepen. Na haar scheiding werd het nog erger. Ze ging veertien jaar naar een psychiater, maar hield er alleen een pillenverslaving aan over", had advocaat John Mees gepleit. Pas na de feiten had ze adequate hulp gekregen en sindsdien is ze volgens hem een andere vrouw.

Het hof hield rekening met die voorgeschiedenis en met het feit dat Gram haar kinderen niet had willen doden om haar ex-man te treffen of omdat ze negatieve gevoelens over hen had. Ze wilde in de eerste plaats zichzelf van het leven beroven en hen bijgevolg niet zonder moeder achterlaten.

Het was voor het hof ook duidelijk dat de vrouw oprecht berouw heeft. "Ik weet niet wat me die nacht bezielde. Ik heb veel spijt en ik zou graag weer de band met mijn kinderen opbouwen", had Gram bij de behandeling van de zaak gezegd.

Geen contact

Op de strafvermindering had de advocaat van haar dochters weinig commentaar. "We nemen er akte van dat het hof milder is geweest", aldus John Maes. "Het zij zo. Voor de meisjes is alleen van belang om te weten wat de vrijlating concreet voor hen betekent. Wij zullen actief tussenbeide komen in de procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank en om zeer strikte voorwaarden vragen, waaronder een contactverbod. De meisjes willen momenteel geen contact met hun moeder."