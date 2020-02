Miljoenenfraude bij Studio 100: vijf verdachten doorverwezen naar rechtbank MDG

12 februari 2020

16u35

Bron: Belga 0 De raadkamer in Antwerpen heeft woensdag drie personen en twee vennootschappen naar de correctionele rechtbank verwezen voor de miljoenenfraude bij Studio 100. Dat werd vernomen bij het parket van Antwerpen. Het amusementsbedrijf zou bijna 5,5 miljoen euro afhandig zijn gemaakt. Spilfiguur is voormalig Studio 100-topman Maarten S. (47) uit Knokke-Heist.

De fraude bij het amusementsbedrijf kwam in het voorjaar van 2016 aan het licht na een interne controle. "Op 4 april 2016 werd een strafklacht neergelegd bij het parket, dat daarop een onderzoeksrechter vorderde. Het gerechtelijk onderzoek heeft een fraudecircuit aan het licht gebracht binnen Studio 100 nv", meldt het parket.

Maarten S. zou daarbij verschillende fraudesystemen op poten hebben gezet.

Fictieve facturen

Diverse malafide vennootschappen, waarvan Dirk F. (52) uit Herk-de-Stad de zaakvoerder was, maakten fictieve facturen over aan Studio 100. Eens die betaald waren, stortte hij het bedrag door naar een privérekening van Maarten S. en mocht hij zelf 10 procent commissie houden. Het gesjoemel zou al in 2005 begonnen zijn en zou tot april 2016 geduurd hebben. Studio 100 werd in die periode bijna 5,5 miljoen euro afhandig gemaakt.

De raadkamer besliste woensdag om Maarten S., Dirk F., een 43-jarige boekhoudster uit Deinze en twee vennootschappen door te verwijzen. "Conform onze vordering. Zij zullen zich op latere datum moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank", aldus nog het parket.

Advocaat Walter Damen, die voor Maarten S. optreedt, had eerder al te kennen gegeven dat zij zich niet tegen de verwijzing gingen verzetten. "Wij betwisten de feiten en ook de vaststellingen, maar zullen dat allemaal uiteenzetten voor de correctionele rechtbank."