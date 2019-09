Miljoenenclash tussen VAB en fiscus IB

Bron: Belga 1 De grootste mobiliteitsclub van Vlaanderen, de VAB, heeft het aan de stok met de fiscus over de verloning van zijn 260 wegenwachters. De VAB blijkt die al jaren te betalen onder het fiscaal interessantere regime van de ploegenarbeid, m aar volgens de fiscus mag de VAB dat regime niet gebruiken voor zijn wegenwachters, ook al werken die in ploegen om bestuurders met pech de klok rond te helpen. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Als de fiscus gelijk krijgt, zal de VAB miljoenen extra aan de belastingen moeten betalen. Het bedrijf geeft in zijn jongste jaarrekening aan dat het gaat om zo'n 7,8 miljoen euro voor de periode van 2012 tot 2018. De VAB heeft de miljoenen intussen al doorgestort in afwachting dat het Antwerpse hof van beroep beslist wie gelijk heeft.

In eerste aanleg heeft de fiscus al gelijk gekregen van de Antwerpse rechtbank. Het is nu dus afwachten of het Antwerpse hof van beroep het vonnis zal volgen of niet. "We wachten met VAB momenteel op de uitspraken van het hof. Maar het geschil zal geen enkel effect hebben op de werking of de resultaten van de VAB. We hebben de betwiste bedragen al geprovisioneerd", reageert VAB-woordvoerster Joni Junes.