Miljoen minder dagjestoeristen naar de Belgische kust deze zomervakantie HL

30 augustus 2019

11u11

Bron: Belga Deze zomervakantie kwamen zo'n 5,7 miljoen dagtoeristen naar de Belgische kust, ongeveer een miljoen minder dan de topzomer van 2018. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer na rondvraag en monitoring van mobiele telefoniedata van Proximus.

Voor de echte topdagen aan de kust was het wachten tot het voorbije weekend, het enige weekend met echt zomerweer aan zee. Toen zakten 200.000 dagjesmensen af naar de kust. Andere warme dagen vielen vooral tijdens weekdagen.

De kust telde in juli 2,7 miljoen dagtoeristen. Dat is een vijfde minder dan vorig jaar. Juli 2018 was dan ook een topmaand. Het was de eerste keer dat juli meer dagjesmensen telde dan augustus. Dit jaar waren de traditionele topdagen zoals zon- en feestdagen eerder fris en niet zo zonnig, vandaar de sterke daling. Ook de kunsttriënnale Beaufort van 2018 zorgde voor extra bezoekers in vergelijking met dit jaar. Augustus 2019 werd dan weer afgesloten met ongeveer drie miljoen dagtoeristen.

Hotels voor 82 procent volboekt

De hotels noteerden een normale Belgische zomer met enkele pieken op warme dagen. De vzw Kusthotels komt op een gemiddelde bezetting van 82 procent. In juli zorgde een hittegolf voor veel lastminute reservaties.



Augustus begon met wat mindere cijfers door het minder mooie weer. Dat werd in de tweede helft van augustus goedgemaakt waardoor de hotelsector eindigde op een gemiddelde bezetting van 85 procent voor augustus. De hotelbezetting ligt daarmee lager dan vorig jaar: toen haalden veel hotels een bezettingsgraad van 90 procent. Ook bij de huurvakantiewoningen en campings liggen de cijfers dit jaar iets lager.

Bij de attracties en musea aan de kust is 2019 geen recordzomer maar de vorige twee zomers waren dan ook uitzonderlijk. "We zijn uiteindelijk tevreden dat we de recordcijfers van 2017 en 2018 vrij dicht konden benaderen", aldus Bart Vermeulen, voorzitter van de vzw Kustattracties. Op de erg warme dagen tijdens de hittegolven waren mensen minder geneigd een attractie te bezoeken.