Militairen willen niet voor politie werken IB

04 november 2019

05u32

Bron: Belga 2 Het voorbije anderhalf jaar zijn amper 31 militairen overgestapt naar het beveiligingskorps van de federale politie. De regering hoopte nochtans 1.230 militairen bereid te vinden. Dat berichten Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. De legervakbonden zijn niet verbaasd.

Vorig jaar stapten 27 militairen over naar het beveiligingskorps van de federale politie, de eerste helft van dit jaar waren het er 4, volgens ontslagnemend defensieminister Didier Reynders (MR).

Het korps is opgericht om rechtbanken, kerncentrales, ambassades en luchthavens te bewaken, waardoor de over­bevraagde politiekorpsen van deze arbeidsintensieve taken worden ontlast. Bedoeling was jaarlijks zo'n 150 militairen aan te trekken - met een maximum van 1.230 manschappen. Er werd vooral uitgekeken naar militairen die bij Defensie een contract van bepaalde duur hadden, of militairen in vaste dienst die na minstens twintig jaar anciënniteit een nieuwe uitdaging zochten.

Tegengevallen

"Er zijn al militairen die op hun schreden zijn teruggekeerd, omdat het zo tegenviel", zegt Walter Van Den Broeck van ACV Defensie. Het gaat dan bijvoorbeeld over militairen die de overstap naar de politie maakten om dichter bij huis te kunnen werken, "terwijl ze in de praktijk elke dag van hun woonplaats in West-Vlaanderen naar de kerncentrale van Doel werden gestuurd".

De federale politie moet nu de vooropgestelde 1.600 manschappen voor het beveiligingskorps elders zoeken.