Militairen vragen medaille voor hulp op aanslagen 22 maart, maar die wordt geweigerd FT

26 juli 2018

14u00 2 De militairen die tussenbeide kwamen bij de aanslagen in Zaventem en Maalbeek op 22 maart 2016, krijgen geen medaille voor moed en zelfopoffering van Defensie of van het Carnegie Hero Fund.

De soldaten dienden hiervoor zelf een aanvraag in, maar die werd afgewezen door de hoofdofficier, zo schrijft 'La Dernière Heure'. "Onbegrijpelijk", getuigt één van de militairen. "Door levens te redden en daders te proberen vatten, gingen de soldaten ver aan hun standaard takenpakket voorbij", klinkt het. Dat bestaat er normaal in de perimeter van 360 graden rondom een conflictgebied te beschermen, zonder in te grijpen. "Het is makkelijker om een medaille te krijgen door te voetballen dan door levens te redden", aldus één van de militairen nog.

"Het werk van het leger die dag was uitzonderlijk, maar alle militairen zouden hetzelfde gedaan hebben", verdedigt persofficier van Defensie Alex Claesen de beslissing. Intussen stapte een groot deel van de militairen in kwestie uit het leger.