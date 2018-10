Militairen overmeesteren in Zuidstation man die andere passagiers bedreigde met mes Redactie

07 oktober 2018

16u58

Bron: Belga 113 Een man die andere mensen met een mes bedreigde op een trein in het Brusselse Zuidstation is vrijdagnamiddag door militairen overmeesterd, schrijft Bruzz. Het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket, dat nog laat weten dat de dader aangehouden werd door de onderzoeksrechter.

Een getuige die de man met het mes op de trein zag, verwittigde een patrouille van militairen in het station. De militairen kwamen de trein op en daar zou de man volgens Bruzz het mes op de keel gehouden hebben van een andere passagier.

De militairen konden de dader overmeesteren en hem overdragen aan de spoorwegpolitie, die hem vervolgens ter beschikking stelde van het Brussels parket. "De dader werd gisteren ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. Hij is aangehouden voor bedreiging onder bevel of voorwaarde met een criminele aanslag, het dragen van een verboden wapen door bestemming (mes). Zijn mentale toestand laat geen deftig verhoor toe", vertelt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. Over het motief is er nog geen duidelijkheid.