Militairen krijgen dag vrij als ze twee rekruten aanbrengen

27 februari 2020

05u55

Bron: Belga 0 Militairen bij de luchtmacht krijgen een dag vrij als ze twee kandidaten aanbrengen voor de tientallen vacatures. Maar niet iedereen vindt dat een goed idee, schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Wie bij de luchtmacht in een technische functie werkt, komt in aanmerking voor de extra vakantiedag. De legerleiding hoopt dat zij als ambassadeurs andere mensen warm maken voor een van de vele openstaande functies, zoals gespecialiseerde vliegtuigtechnici die F16-gevechtsvliegtuigen of C130-vrachttoestellen in de lucht kunnen houden.

Om de vakantiedag te verdienen moet je samen met minstens twee geïnteresseerde vrienden de Open Campus Day van de onderofficierenschool van Saffraanberg bezoeken. Als bewijs moet je je samen met je twee rekruten laten fotograferen voor de zogenaamde 'wall of fame' van Saffraanberg.

Er staan 500 technische jobs open, en Defensie heeft al laten weten dat het bijzonder lastig wordt om die in te vullen. De concurrentie met de privésector is moordend geworden.

“Huidige militairen vergeten”

Legervakbond ACV heeft er geen goed oog in. "Zoals Defensie vandaag vierkant draait, vrees ik dat weinigen zich geroepen voelen om hun job aan anderen aan te bevelen", stelt secretaris Walter Van Den Broeck. Hij begrijpt dat Defensie met alle mogelijke middelen mensen probeert te motiveren voor een job bij Defensie. "Er gaan de komende jaren dan ook recordaantallen militairen met pensioen. Onze kritiek is dat ze de huidige militairen vergeten bij al die aanwervingsinspanningen. Met als resultaat dat nog maar weinigen echt fier zijn op hun job, laat staan dat ze die aan anderen zouden willen aanbevelen.”

