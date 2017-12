Militairen klissen onruststoker in Elsene

LVA

Bron: Belga

ANP Militairen in Brussel

In de marge van de kerstmarkt die dit weekend wordt georganiseerd op het Flageyplein in Elsene, hebben militairen gisteravond een man ingerekend die klanten lastigviel in een nachtwinkel.