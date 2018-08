Militairen in stations verdwijnen vanaf september tot ergernis van politievakbond: "Agenten zijn nu al uitgeperste citroenen" Faroek Özgünes & Elien De Wulf

19 augustus 2018

19u11

Bron: VTM Nieuws 35 Vanaf september zullen militaire patrouilles in trein- en metrostations geleidelijk aan verdwijnen. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. Hun bewakingsopdrachten worden overgenomen door de federale politie.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) bevestigt dat die beslissing al veel eerder genomen is in de regering. “Het verminderen van legerpatrouilles gebeurt in overleg met de politie en veiligheidsdiensten en mag niet ten koste gaan van de veiligheid”, zegt Vandeput.

De militaire patrouilles verschenen voor het eerst in ons straatbeeld na de aanslag op het Joods museum in mei 2014. Vooral na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek waren ze steeds op meer plaatsen aanwezig. Maar vanaf september verdwijnt de militaire aanwezigheid in stations en metro's. “Het is een beslissing die in de regering al lang geleden genomen is, ook op vraag van de diensten zelf", bevestigt minister Vandeput (N-VA).

De patrouilles zullen niet van de ene dag op de andere dag verdwijnen. Dat gebeurt stapsgewijs en in overleg met politie-en veiligheidsdiensten, want een deel van de bewakingsopdrachten zullen door hen worden overgenomen. Aan de veiligheid wordt niet geraakt. “De bewakingsopdrachten na de aanslagen van 22 maart worden daarmee verder afgebouwd”, zegt Vandeput.

Strategische plaatsen

Op strategische plaatsen verandert er niets. In de Wetstraat, aan ambassades, aan Joodse en internationale instellingen blijven de militairen patrouilleren.

Het afbouwen van de legerpatrouilles staat op de agenda van de nationale veiligheidsraad waar de top van de regering, politie, justitie en veiligheidsdiensten samenzitten. Die raad moet nu het definitieve licht op groen zetten.

Uitgeperste citroenen

Bij de politievakbond ACV Politie wordt de beslissing niet meteen op gejuich onthaald. Joery Dehaes zegt dat er "enorme personeelstekorten" zijn bij de politie, ook bij de spoorwegpolitie. "Ondertussen heeft de politie zoveel extra taken gekregen, ik denk maar aan transmigranten en dergelijke meer, waar de spoorwegpolitie enorm bij betrokken wordt." De politie zit met een beperkte capaciteit en kan er niet zomaar taken bijnemen, klinkt het.

Dehaes voegt toe dat de politie enerzijds zeer dankbaar is voor wat de militairen gedaan hebben, maar hij stelt zich de vraag hoe de federale politie al die taken gaat moeten overnemen. De reguliere taken krijgt men nu amper rond, zegt hij, de bonden hameren al jaren op een personeelstekort. "De politiemensen zijn al uitgeperste citroenen, men knijpt nu nog harder." Aanwervingen zijn dringend nodig, luidt het.