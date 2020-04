Militairen geven applaus voor hulpverleners

04 april 2020

Bron: Belga

Het ministerie van Defensie heeft een korte video online gezet waarin soldaten applaus geven aan "iedereen die helpt" in de coronacrisis. In het filmpje van bijna een minuut is militair personeel te zien op verschillende posten, bij een gevechtsvliegtuig, onder water of in de keuken. Ook Belgische soldaten op missie in het buitenland namen deel aan de actie.