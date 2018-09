Militairen die opzettelijk file in Kennedytunnel veroorzaakten riskeren celstraffen met uitstel TTR

10 september 2018

10u35

Bron: Belga 0 Vier militairen en een kolonel op rust staan voor de correctionele rechtbank van Antwerpen terecht voor kwaadwillige verkeersbelemmering en bendevorming. Ze zouden vorig jaar opzettelijk een file veroorzaakt hebben in de Antwerpse Kennedytunnel uit protest tegen het verouderde legermateriaal. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tot zes maanden cel met uitstel en 4.000 euro boete.

Twee legervoertuigen stonden op 17 mei 2017 in volle ochtendspits stil in de Kennedytunnel. In de richting van Antwerpen was een chauffeur van de Belgian Pipeline Company onwel geworden, in de richting van Gent kreeg een vrachtwagen van het bataljon Artillerie van Brasschaat met pech te kampen.

In de file die daardoor ontstond, gebeurde een ongeval met drie vrachtwagens. Het bleef bij blikschade, maar de verkeerschaos was compleet en de Liefkenshoektunnel moest tolvrij worden gemaakt. De persdienst van de federale politie kreeg daarop vragen van journalisten of het klopte dat er legervoertuigen bij wijze van protest panne hadden gekregen.

Er volgde een onderzoek en volgens het openbaar ministerie blijkt daaruit dat de panne georchestreerd werd en allesbehalve toeval was. "Het leger heeft uiteraard recht om actie te voeren, maar er zijn grenzen. In volle spits voertuigen tot stilstand brengen met aanrijdingen tot gevolg, is een brug te ver. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen", zei procureur Ben Theunis.