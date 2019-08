Militairen blijven nog zeker tot oktober op straat SVM

30 augustus 2019

16u23

Bron: Belga 1 De inzet van de militairen op het terrein blijft behouden. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 20 augustus een nieuwe dreigingsanalyse uit. Het dreigingsniveau werd behouden op niveau 2. Daarnaast blijft dreigingsniveau 3 van kracht voor een aantal potentiële doelwitten.

De ondersteuning door Defensie blijft op maximum 550 militairen voor de periode tussen 3 september en 2 oktober. In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is.

De operatie ‘Vigilant Guardian’ ter versterking van de federale politie loopt sinds januari 2015. Na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek op 22 maart 2016 werden tot 1.800 militairen gemobiliseerd. Nadien werd de maximumcapaciteit geleidelijk afgebouwd tot 550. Uit cijfers van eind juli blijkt dat er 415 militairen daadwerkelijk ingezet worden.