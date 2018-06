Militaire veiligheidsdienst draait vierkant: "Diepgeworteld wederzijds wantrouwen tussen directies" IB

14 juni 2018

06u28

Bron: Belga 3 De werking van de militaire inlichtingendienst ADIV (Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid) loopt spaak. Dat staat in een rapport van de toezichthouder Comité I, dat De Standaard kon inkijken.

De dienst mist visie, planning en personeel, heeft een gebrekkige organisatie, kent een mank lopende samenwerking zowel intern als extern met andere inlichtingendiensten, en beschikt ten slotte over een verouderde infrastructuur.

De aanleiding voor de audit was een kritische brief eind 2016 van enkele leden van de afdeling Contraspionage (CI) aan bevoegd minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), die al leidde tot het ontslag van luitenant-generaal Eddy ­Testelmans als baas van ADIV. Hij werd opgevolgd door luitenant-generaal Claude Van de Voorde.

"Diepgeworteld wederzijds wantrouwen"

Het Comité I nam de werking van ADIV, dat 600 personeelsleden telt, van januari 2017 tot februari 2018 onder de loep. Het vertrouwelijke rapport stelt dat er bij de dienst een "diepgeworteld wederzijds wantrouwen" heerst tussen de verschillende directies. Met name de dienst CI, die vooral uit burgers bestaat, kan niet door één deur met de andere directies waar militairen de plak zwaaien.

Daardoor kunnen ADIV en de dienst CI hun taken niet naar behoren vervullen.

Nog volgens het Comité I werkt ADIV te weinig samen met de andere veiligheidsdiensten. "Er moeten dringend formele afspraken komen met de Staatsveiligheid en de andere Belgische diensten over samenwerking, zodat de dienst een betrouwbare en waardevolle partner kan zijn in het Belgische antiterrorismebeleid", luidt het.