Militaire inlichtingendienst bestudeert mogelijke omvang van afluisterpraktijken

12 februari 2020

17u40

Bron: belga 2 De militaire inlichtingendienst ADIV is "op de hoogte" van de Rubicon-affaire en "onderzoekt momenteel de mogelijke omvang van de gemelde afluisterpraktijken". Dat stelt de inlichtingendienst vandaag in een korte mededeling.

Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse (CIA) en Duitse (BND) inlichtingendiensten decennialang vijandige en bevriende naties afluisterden via een Zwitsers bedrijf dat ze stiekem controleerden. Het bedrijf, Crypto AG, was een dominante speler in het vervaardigen van encryptieapparatuur .

"De ADIV is op de hoogte van de Rubicon-affaire en onderzoekt momenteel de mogelijke omvang van de gemelde afluisterpraktijken", zo reageert de inlichtingendienst een dag later in een korte mededeling aan Belga. Daarin wordt niet expliciet aangegeven of België al dan niet geviseerd zou geweest zijn door de operatie, die eerst "Thesaurus" en later “Rubicon" werd genoemd.

"Meer in het algemeen is de ADIV zich ten volle bewust van de vooruitgang, maar ook van de gevaren en/of potentiële misbruiken in verband met het gebruik van crypto hardware", zo vervolgt de mededeling. De ADIV "doet er alles aan om zich tegen hen te wapenen en maakt er vooral een erezaak van om enerzijds het wettelijk kader op dit gebied te respecteren en anderzijds een morele "code" te hanteren ten opzichte van zijn partners/bondgenoten in een wereld waar, zonder naïef te zijn, vertrouwen vaak met voorzichtigheid gepaard gaat".