Militair herkende zelfmoordterrorist Maalbeek op Brussels Airport HA

19 februari 2019

16u16

Bron: Belga 1 Op 5 maart 2016 herkende een lid van een militaire patrouille op de luchthaven van Zaventem Khalid El Bakraoui, de zelfmoordterrorist van Maalbeek op 22 maart. De patrouille lichtte de politie in, maar die kon de man niet vinden. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Defensie Didier Reynders (MR) op een schriftelijke vraag van Open Vld-senator Lionel Bajart.

De militairen partrouilleerden op de luchthaven in het kader van de "Operation Vigilant Gardian" (OVG) , de operatie die opgezet werden na de aanslagen van Parijs in 2015. Ze baseerden zich onder meer op een lijst met namen en foto's van mensen die verdacht waren van betrokkenheid bij de aanslagen van Parijs.



In het jaarverslag van het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, wordt aandacht besteedt aan de informatiedoorstroming. Uit drie casussen kon het comité afleiden dat de informatiestroom in het kader van OVG niet tot alle geledingen en mogelijk betrokken diensten was doorgedrongen.

Zo werd begin maart in twee rapporten meding gemaakt van de mogelijke aanwezigheid op de luchthaven van Zaventem van één van de latere daders.



Open Vld-senator Lionel Bajart wijst erop dat de vaststelling door het Comité I van de manke informatiedoorstroming in het kader van de operatie OVG aansluit bij de conclusies van de onderzoekscommissie aanslagen van de Kamer. Daarin wordt gesteld dat in een aantal dossiers (gebroeders Abdeslam, gebroeders El Bakraoui) meer mogelijkheden waren om beter samen te werken en navolgende onderzoeken te voeren.

De informatiedoorstroming binnen en buiten de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) werd intussen verbeterd door de aanwerving van een documentalist die de informatie van militairen die patrouilleren in de straten beoordeelt en analyseert voor externe communicatie naar haar partners.

Voor de interne communicatie binnen ADIV is een coördinator terrorismebestrijding in het leven geroepen, leert Bajart uit het antwoord.