Milieuvriendelijke verlichting zorgt twintig nachten lang voor verkeershinder op E40 SVM

10 juni 2019

21u14

Bron: Belga 0 Op de E40 tussen Groot-Bijgaarden (Dilbeek) en Affligem richting Gent wordt vanaf morgen verkeershinder verwacht door werken op de middenberm. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst er milieuvriendelijke verlichting.

De werken starten morgenavond om 21 uur. Een mobiele werf werkt gedurende twintig nachten van 21 tot 6 uur in de ochtend op de linkerrijstrook richting Gent en Oostende, vanaf de aansluiting van de Brusselse Ring met de E40 in Groot-Bijgaarden.

Het gaat om een traject van 12 kilometer tussen de Vlaams-Brabantse gemeenten Dilbeek en Affligem. De werken moeten uiterlijk op 5 juli voltooid zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verwacht hinder voor het verkeer, maar probeert die zoveel mogelijk te beperken.

Op de middenberm wordt nieuwe led-verlichting geplaatst. Dat moet bijdragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot. Led-verlichting is energiezuiniger en heeft een langere levensduur dan de huidige natriumlampen, die via een systeem van gasontlading werken. Het AWV besliste vorig jaar om stapsgewijs alle gewest- en autowegen in Vlaanderen uit te rusten met led-verlichting, in het kader van de klimaatdoelstellingen.