Milieuminister Marghem neemt deel aan klimaatmars: actie is ook gericht tegen “gebrek aan politieke wil en daadkracht” bvb

01 december 2018

19u43

Bron: Belga 0 Federaal minister voor Milieu Marie Christine Marghem (MR) neemt morgen deel aan de klimaatmars in Brussel. Dat doet her en der wenkbrauwen fronsen, want de actie is ook gericht tegen "het gebrek aan politieke wil en daadkracht" in België.

"Als de minister nu de mars steunt, verwachten we dat ze er vervolgens alles aan zal doen om de vermindering van de CO 2 -uitstoot met 55 procent tegen 2030 op Europees vlak te realiseren", zegt Dave Van Meel, woordvoerder van de mars. "Tot hiertoe heeft België nog op geen enkel moment laten blijken dat te steunen."

De initiatiefnemers Climate Express en Klimaatcoalitie hopen meer dan 15.000 mensen op de been te krijgen. Dan zou het om het grootste klimaatprotest ooit gaan in België. De aanleiding is de internationale klimaattop COP24, die morgen in Polen begint. De optocht start om 13.00 uur aan het Brusselse Noordstation.