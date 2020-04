Milieubewegingen roepen op om luchtvaart enkel te steunen als ze klimaatcrisis aanpakt JG

08 april 2020

11u13

Bron: Belga 2 Politici moeten enkel staatssteun toekennen aan luchtvaartmaatschappijen op voorwaarde dat ze akkoord gaan om na de coronacrisis de klimaatcrisis aan te pakken. Dit stellen de organisaties Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Greenpeace en Zomer Zonder Vliegen vandaag in een persbericht. De milieubeweging wil ook betrokken worden bij de onderhandelingen over de steun aan de luchtvaartsector.

"De steun moet in eerste instantie dienen om de negatieve impact van de coronacrisis op het personeel te beperken", zegt de milieubeweging. "De minimumvoorwaarde bij een reddingsoperatie is dat de fiscaliteit voor de luchtvaart verandert en de sector eindelijk een faire bijdrage levert aan het aanpakken van de klimaatcrisis." Ook een kerosinetaks en andere eerlijke taksen die toepasbaar zijn op de sector moeten ingevoerd worden.

De steun moet tijdelijk zijn, moet terugbetaald worden en moet ook een mogelijke krimp van de activiteiten mogelijk maken. Het geldt dus niet voor luchtvaartmaatschappijen die al voor de coronacrisis op een faillissement afstevenden of luchtvaartmaatschappijen die het geld willen gebruiken om goedkopere tickets in te voeren of om de verloning van het management of de opbrengst voor de aandeelhouders op te drijven.

De milieuorganisaties vragen ook een bindend engagement van de luchtvaartsector om de Europese Green Deal te steunen en zijn klimaatimpact te verminderen in lijn met de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs.

De luchtvaartmaatschappijen staan onder zware druk door de uitbraak van het coronavirus. Verschillende maatschappijen, zoals Brussels Airlines, TUI Fly Belgium en Air Belgium, vragen daarom om overheidssteun.

"Luchtvaartmaatschappijen kunnen geen belastinggeld verwachten in slechte tijden, en tegelijk zelf geen belastingen betalen in goede tijden", zeggen de organisaties. Luchtvaartmaatschappijen zijn, volgens hen, al te lang vrijgesteld van brandstofbelasting, BTW op internationale vluchten in Europa en andere taksen.