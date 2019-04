Milieuactivisten voeren actie in Brusselse Wetstraat ttr

15 april 2019

14u04

Bron: belga 0 binnenland Een groep milieuactivisten heeft vanochtend actie gevoerd in de Brusselse Wetstraat. Daarbij hebben ze zelfs korte tijd de straat geblokkeerd. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse lokale politie.

Volgens Bruzz horen de actievoerders bij de groep Extinction Rebellion, een milieuorganisatie die wereldwijd protesten organiseert in de openbare ruimte. Onlangs kwam de Britse tak van de groep in het nieuws, toen actievoerders naakt protesteerden in het Britse Lagerhuis. De actie van deze ochtend zou het startsein betekenen van een internationale actieweek voor een doortastender klimaatbeleid.

De groep voerde actie aan het Schumanplein, waar ze op de berm op de grond gingen liggen en het logo van de actiegroep, een soort gestileerde zandloper in een cirkel, vormden. Even gingen ze ook op een zebrapad liggen om op die manier de Wetstraat te blokkeren maar de Brusselse politie kwam al snel ter plaatse en vroeg de actievoerders om hun actie voort te zetten op het trottoir.

Volgens de politie waren de betogers aanwezig in de Wetstraat vanaf 8 uur en waren ze om 9.30 uur vertrokken, maar duurde de blokkade van de straat slechts enkele minuten.

