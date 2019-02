Milieuactivist pleit voor kernenergie op congres N-VA

Lieve Van Bastelaere

22 februari 2019

17u56

De omstreden Amerikaan Michael Shellenberger (47) is morgen de belangrijkste spreker op het verkiezingscongres van N-VA. De man, die opgevoed werd door hippies, was in de wieg gelegd om een linkse jongen te worden. Dat wás hij ook, tot hij besloot een vurig pleitbezorger te worden van kernenergie.