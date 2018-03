Mildere straf in beroep voor man die pornofilms naspeelde met dochtertje JEW

06 maart 2018

10u37 1175 Het hof van beroep in Gent heeft een man uit Gavere een mildere straf gegeven voor de jarenlange verkrachting van zijn dochter. In eerste aanleg kreeg hij nog 5 jaar effectief, maar die straf is in beroep herleid naar 3 jaar effectief en 2 jaar met uitstel.

De Gaverling was jarenlang verslaafd aan alcohol. Wanneer hij dronken was, verkocht hij heel wat seksistische praat en speelde hij pornofilms na met zijn dochter. Het meisje was op het moment van misbruik slechts zes jaar oud. Na twaalf jaar kwamen de wanpraktijken aan het licht toen het Centrum voor Leerlingenbegeleiding het parket op de hoogte bracht.

Procureur-generaal Coppens gaf tijdens de behandeling van zijn zaak vorige maand nog mee dat het meisje in 2017 nog stokslagen kreeg om haar zo te verplichten tot het seksueel misbruik. De man, bij wie er ook kinderporno op zijn computer werd teruggevonden, ontkende aanvankelijk de feiten. Uiteindelijk viel hij toch door de mand met de leugendetector en bekende hij toch.

De dochter, inmiddels 19, kwam vorige maand zelf naar het hof om de rechter ervan te overtuigen haar papa niet naar de gevangenis te sturen. Ze heeft het haar vader vergeven. "Ik wil het verleden achter mij laten. De gevangenis is voor mijn papa geen oplossing."