Milde straffen voor ‘SS-cipiers’ die geweld pleegden in gevangenis van Vorst Rob Van herck WHW HAA

27 maart 2019

13u18

Bron: VTM NIEUWS 2 22 cipiers van de gevangenis van Vorst, die daar de SS’ers werden genoemd, hebben milde straffen gekregen. Vijf van hen zijn vrijgesproken, zeventien anderen kregen voorwaardelijke straffen tot 1 jaar. Dat meldt VTM NIEUWS.

Het gerechtelijk onderzoek naar de cipiers begon in 2014 nadat verschillende gedetineerden klacht indienden over feiten van zwaar en herhaaldelijk geweld. Die zouden het werk zijn van een groep cipiers die al enkele jaren dienst doet in de D-vleugel van de gevangenis.

De cipiers kregen de bijnaam “SS’ers”, door hun gedrag ten opzichte van de gedetineerden. Hun leider werd door de gevangenen ‘Hitler’ genoemd omwille van zijn snorretje en kleine gestalte.



De betrokken cipiers zouden er een sport van gemaakt hebben om gedetineerden uit te schelden, te vernederen en te provoceren. Zo organiseerden ze geregeld weddenschappen over hoeveel gedetineerden ze in één dag naar de isoleercel konden sturen, of schakelden ze meermaals de elektriciteit of het water af. Ook was er sprake van fysiek geweld tegenover de gedetineerden.

Ook de directrice van de gevangenis stond terecht, wegens schuldig verzuim, omdat ze alles zou hebben laten gebeuren, maar zij kreeg opschorting van straf.