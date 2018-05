Milde straf voor spoorloze diamantair die tigerkidnapping in scène zette, maar hij moet wel 5 miljoen dollar aan diamanten terugbetalen Patrick Lefelon

22 mei 2018

12u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Diamantair Prashant Bhalani (38) is veroordeeld tot vijf jaar cel waarvan hij drie jaar effectief moet uitzitten. Hij ensceneerde een tigerkidnapping en roofde de kluizen van zijn werkgever Kiran Exports in het Antwerspe diamantkwartier leeg. Bhalani is spoorloos, net als 5 miljoen van de 13,2 miljoen dollar aan diamanten die toen werden buitgemaakt.

In 2012 stond de Antwerpse diamantsector in rep en roer. Voor de tweede keer in korte tijd hadden gangsters een diamantair en zijn gezin gegijzeld. Diamantair Prashant Bhalani moest onder bedreiging de kluis van zijn werkgever, Kiran Exports, leegmaken. De gangsters hadden een gsm en een camera op zijn borst geplakt om zo zijn doen en laten te volgen. Bhalani plunderde de kluizen terwijl zijn vrouw thuis onder schot werd gehouden en doodsangsten uitstond.

De Indische gemeenschap sprak van een zware diefstal door professionele gangsters, vermoedelijk in opdracht van de Italiaanse maffia. Er werd een tipgeld van 500.000 euro uitgeloofd. Een jaar later bekende Prashant Bhalani dat hij de tigerkidnapping zelf had bedacht. Hij wilde wraak nemen op zijn werkgever omdat die zijn vrouw 'onrespectvol' had behandeld.

Diamanten in vuilnisbak

Bhalani besprak zijn plan met twee Indische vrienden en kwam zo in contact met enkele Tsjetsjenen. Zij waren akkoord om op 11 oktober 2012 te doen alsof zij een tigerkidnapping uitvoerden op Bhalani en zijn vrouw. Het plan lukte uiteraard. Prashant Bhalani getuigde naderhand in het opsporingsprogramma Faroek over hoe hij was tewerkgegaan en aan welke vuilnisbak in het Antwerpse stadspark hij ’s nachts de zakken met diamanten had achtergelaten.

Door de bekentenis van enkele mededaders viel Prashant Bhalani een jaar later door de mand. De politie vond een groot deel van de buit terug bij huiszoekingen. De Tsjetsjeense uitvoerders bekenden dat zij hun deel voor een appel en een ei hadden verkocht. Na zes jaar speuren bleek op het proces vorige maand dat 5 miljoen dollar aan diamanten nog spoorloos is.

Mild gestraft

De rechters velden vanmiddag hun oordeel. Zij zijn mild in de bestraffing omdat het onderzoek zo lang heeft geduurd. Daarom wordt diamantair Prashant Bhalani veroordeeld tot 5 jaar cel waarvan slechts 3 jaar effectief. De andere daders krijgen straffen van 2 tot 4 jaar waarvan eveneens de helft effectief.

Op financieel vlak moet Bhalani wel een bittere pil slikken. De rechters verklaren zijn bezittingen verbeurd voor een bedrag van 5 miljoen dollar, dat overeenkomt met het deel van de buit dat als sneeuw voor de zon is verdwenen. Ook een ander deel van de buit, 3,3 miljoen dollar wordt verbeurdverklaard. Daarvoor moet Bhalani en zijn Indische collega Vanani opdraaien. De twee mannen beschuldigen elkaar over dit stuk van de buit.

Nog een derde Indiër Savani, die als tussenpersoon handelde, wordt verantwoordelijk gesteld voor 1,3 miljoen dollar. Voor de vijf uitvoerders werd elk een verbeurdverklaring van 100.000 euro uitgesproken. Het openbaar ministerie vroeg de onmiddellijk aanhouding van diamantair Prashant Bhalani. De rechtbank wees die eis van de hand.