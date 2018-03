Milde straf voor overvalster die zich liet inspireren door 'De Buurtpolitie' LSI

05 maart 2018

Een 37-jarige zwakbegaafde vrouw uit Kortrijk is vandaag door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden omdat ze in november vorig jaar twee keer in zes dagen tijd een nachtwinkel in Kortrijk met een alarmpistool overviel. Van die straf is enkel de vier maanden die ze tot nu toe al in voorhechtenis zat effectief. Opmerkelijk: de vrouw deed inspiratie voor de overvallen op in het VTM-programma 'De Buurtpolitie'.

De tweede poging op 10 november eindigde in een schermutseling met de uitbater en een arrestatie. Sindsdien zat de vrouw in de cel. Ze verklaarde dat ze inspiratie had opgedaan en "had gezien hoe het moest" in een aflevering van 'De Buurtpolitie'. De vrouw kampt met psychische problemen en depressies. De rechter legde haar elf voorwaarden op waar ze zich moet aan houden als ze uit de gevangenis wil blijven. Zo moet ze zich laten begeleiden voor alcohol, drugs en psychische problemen.