Milan (15) getuigt tegen inbrekers die hem opsloten: “Mijn manier van terugvechten”

Stéphanie Romans Alexander Haezebrouck

20 november 2019

19u07

De vijftienjarige Milan getuigde vandaag in de rechtbank tegen de inbrekers die hem deze zomer mishandelden en opsloten in de berging. De tiener wilde de daders per se confronteren en getuigen. Het is zijn manier van terugvechten. “Toen ze me bedreigden kon ik niets doen. Nu ben ík de sterkere.”