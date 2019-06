Mikt de PS op Waalse minderheidsregering met gedoogsteun PVDA? “Serieuze piste voor ons” TT

11 juni 2019

12u26

Bron: Belga, Le Soir 10 PS-kopstuk Paul Magnette wil naar eigen zeggen “een zo progressief mogelijke coalitie” op de been brengen in Wallonië, met daarin zijn eigen partij, Ecolo en de PVDA. Lukt dat niet, dan is een minderheidskabinet PS - Ecolo met oppositiesteun van de PVDA “een serieuze optie”, zei Magnette vanmorgen voor een nieuwe vergadering met de communistische partij.

Magnette verkent samen met PS-voorzitter Elio Di Rupo al enkele weken het Waalse terrein. Daarbij wordt nog met alle partijen gesproken, enkel het cdH heeft zichzelf al buitenspel gezet door doelbewust voor oppositie te kiezen. Vorige week vrijdag kwam de liberale MR voor een tweede keer langs bij het PS-duo, vandaag volgt de PVDA en morgen is het aan Ecolo voor een tweede gesprek.

Maar terwijl officieel alle opties nog open liggen, kwam Magnette vanmorgen met een opvallend schot voor de boeg. De PS-burgemeester van Charleroi verklaarde bij het begin van het gesprek waarop de PVDA zijn “rode lijnen” moet voorstellen openlijk dat hij bereid is “heel de dag, zelfs heel de nacht met de PVDA te spreken”.



En dat in alle sereniteit en niet zomaar voor de lol, maakte hij zich sterk. “Ik hoop echt dat we een akkoord kunnen vinden om een zo progressief mogelijke coalitie te sluiten, namelijk die tussen de PS, Ecolo en de PVDA. Afgelopen week hebben we zeer interessante gesprekken gehad. Er bestaan overeenkomsten. We moeten de PVDA overtuigen dat er dingen mogelijk zijn in Wallonië.”

Extra drukkingsmiddel voor MR?

Als die linkse coalitie met drie niet lukt, denkt Magnette naar eigen zeggen zelfs aan een minderheidsregering tussen PS en Ecolo die dan “geval per geval” steun zou zoeken bij de PVDA in de oppositie. “Die formule bestaat in 9 van de 28 landen in de EU. Waarom niet hier? Dit is een serieuze piste die bijvoorbeeld ook meer rechten zou geven aan het parlement.” Zo’n regering zou in het Waalse parlement 35 op 75 zetels hebben, terwijl de PTB met 10 zetels ruim groot genoeg is om gedoogsteun te verlenen.

Het blijft vooralsnog onduidelijk in hoeverre de uitspraken van Magnette gemeend zijn of niet. Mogelijk zijn ze ook gewoon bedoeld als extra drukkingsmiddel voor de MR. Met het wegvallen van het cdH vorige week stegen de kansen voor de liberalen om in een Waalse regering te zitten, maar Magnette legt nu een nieuw alternatief zonder de partij op tafel.

Wantrouwen bij PVDA

De PVDA op zijn beurt zegt nog altijd het nodige “wantrouwen" te hebben over de gesprekken. Kopstuk Raoul Hedebouw wil vandaag een “ambitieuze nota” op tafel leggen met daarin twaalf punten die essentieel zijn voor de PVDA, gaande van huisvesting, tot het beëindigen van de “jacht op werklozen”, de ontwikkeling van een beter openbaar vervoer en een verlaging van de weddes van volksvertegenwoordigers en ministers.

“Dat is voor ons geen gadget, maar een politieke stijlbreuk”, aldus Hedebouw bij het begin van de vergadering. Het heeft geen zin “een goede rode wijn te veranderen in een slechte rosé die zelfs niet op een barbecue geschonken zou worden”, vatte hij het samen.