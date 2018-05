Mike uit ‘Blind Getrouwd’ stapt in de politiek JSA

15u12 0 Mike Van Ryssel (39) uit Wippelgem bij Evergem, die de voorbije maanden bekend werd door zijn deelname aan het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’, stapt in de politiek. Op 14 oktober zal hij in Evergem op de lijst van N-VA staan.

N-VA kreeg in 2012 in Evergem een derde van de kiezers achter zich, en rekent in oktober op een kersverse BV om aan de macht te kunnen blijven. Mike Van Ryssel haalde tijdens Blind Getrouwd de sympathie van heel Vlaanderen binnen, toen zijn liefde voor zijn kersverse bruid onbeantwoord bleef. Hij is ondertussen gescheiden van Marjolein en maakte deze week bekend dat hij nu smoorverliefd is op Hannah, een meisje van 24.

In de politiek kan Mike misschien wel voor een pak stemmen zorgen. Zijn vader en nonkel zijn nog keeper geweest bij de voetbalclub van Sleidinge. Papa Van Ryssel is afkomstig van een groot gezin met negen kinderen. “De familie Van Ryssel is echt wel gekend in Evergem”, klinkt het nog.