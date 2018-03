Mike D.B. bekent en wordt aangehouden: “Ik maakte voyeurfilmpjes”, zes slachtoffers geïdentificeerd Ken Standaert en Sam Ooghe

13 maart 2018

13u07 246 Mike D.B., de 41-jarige IT’er uit Zwijnaarde die gisteren opgepakt werd als verdachte in het dossier naar voyeurfilmpjes op de Hogeschool Gent en op verscheidene andere locaties, heeft bekentenissen afgelegd en is door de onderzoeksrechter aangehouden. Intussen zijn zes van zijn slachtoffers geïdentificeerd, zo is bevestigd aan onze redactie.

De verdachte werd gisteren opgepakt en verhoord door de politie in verband met de feiten van voyeurisme.

Tijdens zijn eerste verhoor gaf de alleenstaande vader toe zelfgemaakte voyeuristische filmpjes onder de gebruikersnaam ‘dgreedb’ geplaatst te hebben op een internationaal voyeursforum met zo’n 170.000 gebruikers. D.B., die zelf deelnam aan lessen gevechtssport met minstens vier van zijn slachtoffers, werd in de loop van de namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besliste om de man onder aanhoudingsbevel te plaatsen. D.B. is sinds gisteravond de enige verdachte in het onderzoek.

"Gekwetst en aangedaan"

Bij de sportclub waar de 41-jarige voyeur actief was als jeugdcoach, heerst ongeloof en onbegrip. "Dit had niemand verwacht", klinkt het. "Hier zijn veel mensen gekwetst en aangedaan." De club die in het sporcomplex van de HoGent traint, heeft dan ook een klacht ingediend tegen Mike D.B. die sinds vorig jaar jeugdtrainer en lid was. Hij filmde er in de kleedkamers vrouwen van zijn eigen vereniging, en postte die op een voyeuristische site.

"We kunnen het niet geloven", klinkt in de vereniging. "Iedereen valt uit de lucht. Er zijn veel mensen gekwetst en aangedaan. Veel maatregelen kunnen wij niet meer treffen - dat is aan de Hogeschool. We hebben wel al vergaderingen georganiseerd en houden de leden voortdurend op de hoogte. Onze mensen hebben hulp nodig, en vooral: rust. Vandaag praat iedereen erover, maar binnen een week is dat voorbij. Maar ondertussen is de schade wel berokkend aan ons, aan iedereen."

Intussen zes voyeursslachtoffers geïdentificeerd

Intussen heeft het Gentse zes slachtoffers van Mike D.B. geïdentificeerd. Dat is bevestigd aan de redactie van Het Laatste Nieuws. Het gaat om vier vrouwen die door Mike D.B. gefilmd werden terwijl ze douchten in de sporthal van de Hogeschool Gent en om de twee vrouwen die hij op zijn werkplek onder hun rok filmde. Op basis van de filmpjes die D.B. op het forum voor voyeurs uploadde, heeft het gerecht weet van minstens 17 slachtoffers. Verder gerechtelijk onderzoek zal duidelijkheid moeten brengen over wie de elf andere gefilmde vrouwen zijn.

Voyeurisme

Een aanhouding in het kader van een onderzoek naar voyeurisme is uitzonderlijk, klinkt het bij het gerecht. Vorige maand werd een bewoner van de studenthome Vermeylen van de UGent op heterdaad betrapt toen hij in de gemeenschappelijke doucheruimtes een studente probeerde te filmen met zijn gsm, en toen besliste het parket de man niet voor de onderzoeksrechter te brengen. De student werd toen vrijgelaten onder voorwaarden en moest de home onmiddellijk verlaten.

De 41-jarige jeugdtrainer werd aangehouden op basis van de wet van 2016 die voyeurisme strafbaar stelt, bevestigt parketwoordvoerster Caroline Jonckers. Hij riskeert tot 15 jaar cel als er slachtoffers jonger dan 16 jaar oud zijn. De man verschijnt vrijdag voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.