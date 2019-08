Mijn geheim (slot). Joke (36) pleegde op haar 18e een abortus: “Had het me gezegd, zei mijn papa weken later. Je had het kunnen houden”

Geheimen. Iedereen heeft er één. Diep weggestoken, nooit verteld, altijd verborgen gehouden. Desnoods nemen we het onze doodskist mee in. Redactrice Sabine Vermeiren ging luisteren naar acht Vlamingen die wél praten. Eén keer vertellen. En dan nooit meer. Vandaag deel 8: Joke pleegde op haar 18e een abortus. “Pas vier jaar later, toen ik in de verloskamer lag en voor het eerst mama werd, kwamen de tranen. Wat had ik toch gedaan?” Lees de volledige reeks hier