Mijn geheim (deel 2). "Ik wist het binnen de seconde: ik zou stelen. Punt" Sabine Vermeiren

05 augustus 2019

07u45

Bron: Content redactie 0 Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven. HLN-redactrice Sabine Vermeiren ging luisteren naar acht Vlamingen die wél praten. Eén keer alles op tafel. En dan nooit meer. Vandaag deel 2: Louise (65), de keurigste aller bankbediendes, jatte een zeldzaam boek. Lees de volledige reeks hier

Alsof iets zich meester van haar maakte. Een kracht, sterker dan zijzelf. 'Onweerstaanbare dwang' zouden ze het in een rechtbank noemen. Nooit in haar leven had de keurige bankbediende Louise iets gestolen. Maar die dag, op haar werk, moést ze. Ook al kon het haar ontslag betekenen.

