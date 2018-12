Migratiepact stort regering in crisis: hoe is het zo ver gekomen? IVDE

04 december 2018

00u00 0 Het migratiepact lijkt de regering nu echt naar de afgrond te duwen. Na een ophefmakende campagne van N-VA stelt premier Michel het kernkabinet uit. Maar hoe is het nu zo ver kunnen komen?

13 juli

De tekst voor het VN- migratiepact wordt na twee jaar onderhandelen definitief afgeklopt. In die twee jaar sprak N-VA zich niet publiekelijk uit tegen het migratiepact.

28 juli

Staatssecretaris Theo Francken antwoordt PS- parlementslid Stéphane Crusnière achter het niet-dwingende karakter van het pact te staan.

27 september

Charles Michel reist naar New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De premier verkondigt dat ons land het migratiepact zal steunen.

31 oktober

Politiek keerpunt voor N-VA

Oostenrijk - dat namens de Europese Unie het pact onderhandelde - trekt zich terug. Eerder deden de Verenigde Staten en Hongarije dat ook al. Vicepremier Alexander De Croo twittert meteen dat hij namens ons land in Marrakesh met veel overtuiging het pact zal ondertekenen, maar bij N-VA gaan de alarmbellen af. Theo Francken countert op Facebook: "De Belgische regering moet haar standpunt nog innemen." De partij geeft later toe dat ze na het Oostenrijkse nein haar positie heeft gewijzigd.

19 november

Het N-VA- bestuur noemt het pact "problematisch" en de partij zal haar bezwaren binnen de regering kenbaar maken. Intussen spreekt de Franse president Macron tijdens zijn staatsbezoek aan ons land zijn steun uit voor het pact.

20 november

De MR van Charles Michel wil niet plooien. De premier blijft het pact voluit steunen. "Hij reist hoe dan ook naar Marrakesh", zegt MR-fractieleider Clarinval. "Als N-VA het niet eens is, moet ze maar haar conclusies trekken."

22 november

Premier Michel moet spitsroeden lopen in het parlement. N-VA'er Peter De Roover stelt scherp: "Wat is de zin om naar een circus te gaan in Marrakesh en CO2 uit te stoten voor een tekst die niet bindend is?" Michel houdt het hoofd koel en laat zich niet opjagen. Zijn partij voert de druk op om het been stijf te houden.

Vorige donderdag

Michel zegt in de Kamer dat hij een voorstel op de regeringstafel zal leggen. Peter De Roover (N-VA) waarschuwt de meerderheidspartijen: een resolutie van Groen om het pact te steunen, betekent het einde van de regering. De MR laat zich niet intimideren.

Vorige vrijdag

In 'De Standaard' lekt uit dat het kabinet-Jambon op 11 oktober nog akkoord ging met de 'noodzakelijke actieve promotie' van het akkoord. In Nederland beslist de regering-Rutte na veel discussie het pact toch te steunen, mits er een interpretatieve tekst wordt toegevoegd die het niet-bindende karakter van de tekst nog eens benadrukt - een formule die hier ook wordt opgeworpen.

Gisteren

Vicepremier Jan Jambon spreekt zich stevig uit. "Een interpretatieve tekst volstaat niet." Ook chef d'équipe Bart De Wever is glashelder: "Een regering die naar Marrakesh gaat, is een regering die wij niet steunen." Er rest de premier weinig manoeuvreerruimte en ook nadat het kernkabinet is samengekomen, blijft de patstelling.

Vandaag

N-VA verspreidt opvallende campagnebeelden tegen het migratiepact en ontketent zo een storm van protest, ook binnen de eigen partij. Een half uur later haalt de partij de beelden offline. Premier Michel stelt intussen zijn kernkabinet uit. De crisis lijkt compleet.

Intussen blijft de klok tikken: op maandag 10 december wordt het migratiepact in Marrakesh aangenomen.