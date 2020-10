Migrantenkamp ontruimd in Doornik SVM

08 oktober 2020

17u33

Bron: Belga 0 De politie heeft tijdens een grote operatie een migrantenkamp aan de E42 nabij Doornik ontruimd. Daarbij werd een tiental jongeren aangehouden. De zaak wordt nu verder onderzocht door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Vanwege de politieoperatie werd de afrit Doornik-Rijsel van de E42 een tijdlang afgesloten. Ongeveer veertig migranten uit Eritrea en Ethiopië werden uit hun geïmproviseerde kamp verdreven. De meerderheid van de groep bestond uit jonge meisjes. Een tiental jongeren werd aangehouden door de politie. De actie vond plaats tussen de autosnelweg en het Saint-Luc-Instituut in het dorp Ramegnies-Chin.

In januari werd op dezelfde plaats al een soortgelijke operatie uitgevoerd. Toen had de stad Doornik nog voor vervoer gezorgd om de migranten te begeleiden naar centra. Deze keer was het bestuur naar verluidt niet op de hoogte van de operatie.