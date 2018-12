Migranten verstoppen zich tussen lijkkisten in vrachtwagen HA

19 december 2018

13u26

Bron: Belga, ANP 4 In Dinant zijn vanochtend zes migranten aangetroffen in een vrachtwagen die lijkkisten leverde aan een lokale begrafenisondernemer.

De vrachtwagen was afkomstig uit Italië. De migranten zaten verstopt tussen rijen van lijkkisten. "Toen we hen zagen, hebben we onmiddellijk de deuren van de vrachtwagen gesloten. De politie is de migranten komen ophalen. Ze waren heel kalm en werkten goed mee", wordt de zoon van de eigenaar van de begrafenisondernemer geciteerd in La Dernière Heure.



De illegale verstekelingen waren tussen 16 en 30 jaar. Ze werden meegenomen naar het politiebureau.