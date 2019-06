Migranten Noordstation kunnen voortaan terecht in humanitaire hub aan de Havenlaan IB

11 juni 2019

05u31

Bron: Belga 0 De humanitaire hub van de hulporganisaties Dokters van de Wereld, Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen en Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen huist sinds vandaag op een nieuwe locatie in een gebouw van de Haven van Brussel op de Havenlaan nummer 100. De hub trekt na anderhalf jaar weg uit het Brusselse Noordstation omdat het huurcontract afliep.

De Haven van Brussel stelt haar leegstaande gebouw, dat op 15 minuten van het Noordstation ligt, een jaar ter beschikking van de hulporganisaties en hun hub. De migranten kunnen er opnieuw rekenen op verschillende diensten zoals juridische begeleiding, medische en psychische zorg, sociale hulp, het opsporen van familie, kledijdistributie en begeleiding naar nachtopvang.

Momenteel verblijven er opnieuw vooral migranten in het Maximiliaanpark. Zij zullen nu dus weg van het Noordstation moeten gaan om de hub te bereiken. Het is nog afwachten of dat ook een invloed zal hebben op de aanwezigheid van de migranten rond het Noordstation.

Overlast

Nadat de openbaarvervoersmaatschappij De Lijn in mei nogmaals de overlast aan hun haltes aanklaagde, kreeg het -1 verdieping van het CCN-gebouw, waar de haltes zich bevinden een grondige schoonmaak. Politiepatrouilles zorgen er ook voor dat migranten weggehouden worden aan de haltes en bij de hulporganisaties en hun opvang terecht komen.

De hulporganisaties van de humanitaire hub ijveren intussen nog steeds dat er door de federale regering een echt onthaal- en oriëntatiecentrum in werking gesteld wordt.