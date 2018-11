Migranten die Amerikaanse grenspost bestormden “moeten onmiddellijk Mexico verlaten” ADN JV

26 november 2018

06u22

Na de onrust in het Mexicaanse Tijuana gaat Mexico Centraal-Amerikaanse migranten terugsturen die geprobeerd hebben om de grens met de VS over te steken. De grensovergangen tussen Tijuana en San Diego zijn intussen weer open.

Een groep van een vijfhonderdtal personen probeerde gisteren aan grensovergang El Chaparral in het noorden van Mexico de VS ter bereiken, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken van Mexico. De migranten die geïdentificeerd werden, moeten onmiddellijk Mexico verlaten.

Onduidelijk is om hoeveel personen het precies gaat. Ongeveer vijftig migranten zouden geprobeerd hebben om over een damwand te klimmen, die zich nog aan de Mexicaanse kant bevindt van de Amerikaanse grensmuur. De veiligheidsdiensten van de VS bestookten de bestormers met traangas. Vervolgens sloten de VS de grensovergang.



Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ongeveer 8.200 Centraal-Amerikanen van de zogenaamde migrantenkaravaan onderweg in Mexico. Het grootste deel, ongeveer 7.400 mensen, bevonden zich in Mexicali en Tijuana. Ze zijn op de vlucht voor armoede en geweld in hun thuislanden Honduras, El Salvador en Guatemala.

De grensovergangen tussen de Mexicaanse stad Tijuana en VS-stad San Diego zijn weer open, zegt de Amerikaanse grenswacht. De grens was tijdelijk gesloten na de bestorming.

