Migrant neergestoken tijdens gevecht bij Brussels Noordstation Stéphanie Romans

13 september 2018

17u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een migrant is gisterenavond in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij door een onbekende dader werd neergestoken. Het Brussels parket onderzoekt de steekpartij. Er is nog geen verdachte opgepakt.

"Volgens de eerste elementen lijkt het erop dat twee migranten gisterenavond ruzie kregen in de buurt van de bushalte onder het Noordstation. Toen agenten van de lokale politie ter plaatse aankwamen, lag een man op de grond. Hij had een steekwond in zijn schouderblad. Inmiddels is hij niet meer in levensgevaar, maar hij moet wel nog geopereerd worden. Van de dader is nog altijd geen spoor", zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. Het slachtoffer is een man die uit Soedan zou komen, geboren in 1975.

Volgens sommige bronnen waren er honderden personen aanwezig tijdens de steekpartij en bemoeiden zij zich met het gevecht. Het parket heeft daar geen aanwijzingen voor. "Het kan zijn dat er meerdere personen bij waren, maar er is geen sprake van een massale vechtpartij.

De omstandigheden van het steekincident zijn nog niet helemaal duidelijk. "We hebben het slachtoffer nog niet kunnen verhoren. Hij heeft ons dus nog niet kunnen uitleggen waar de ruzie precies over ging. Ondertussen zijn we wel een onderzoek gestart en bekijken we de camerabeelden", zegt Goeman.