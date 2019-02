Mieke Vogels hekelt John Crombez: “Meeheulen met de blingblingjongens van de auto-industrie” TW

26 februari 2019

17u10

Bron: Knack 0 Groen-boegbeeld Mieke Vogels haalt in een interview met het weekblad Knack scherp uit naar sp.a-voorzitter John Crombez. Die nam eerder deze maand de klimaatvoorstellen van Groen op de korrel. “Meeheulen met de auto-industrie”, noemt Vogels dat.

Aanleiding voor de uithaal van Mieke Vogels zijn de uitspraken die John Crombez zo’n twee weken geleden deed. In aanloop naar het sp.a-congres ‘Go Left’ liet hij zich kritisch uit over de Klimaatwet van Groen, die de koopkracht te veel zou aantasten.

Onder meer het Groen-pleidooi voor een lage-emissiezone in heel Vlaanderen werd daar op de korrel genomen. “Dat klinkt mooi, maar Vlamingen uit de Westhoek of uit Limburg moeten dan hun auto vervangen voor een duurdere elektrische wagen”, zei Crombez toen. “Zorg eerder voor de nodige investeringen in openbaar vervoer. Blijf niet met voorstellen komen die het voor de bevolking moeilijker maken om rond te komen.”

“Crombez trapt in val van multinationals”

Mieke Vogels noemt het ‘fout’ dat de sp.a-voorzitter Groen aanwrijft dat klimaatmaatregelen vooral de minder gegoeden zullen treffen. “Allez jong, dacht ik, heul jij nu ook al mee met de blingblingjongens van de auto-industrie?”, zegt ze in Knack. “Die stellen de lancering van elektrische auto’s ook voortdurend uit ‘omdat de arme mensen anders niet kunnen volgen’.”

Het zijn net de armsten die de klimaatverandering het eerst zullen voelen, stelt Vogels, en “Crombez trapt in de val van de multinationals door arme mensen op te zetten tegen de milieubeweging”.

Sp.a en de klimaatbeweging liepen eerder deze week al eens tegen elkaar aan, toen Antwerps schepen van Onderwijs en Jeugd Jinnih Beels vond dat de klimaatspijbelaars onderhand mogen ophouden met hun acties. “Haar uitspraak bewijst dat we nog onvoldoende ons punt hebben gemaakt”, reageerde Youth For Climate-boegbeeld Anuna De Wever daarop.